元ＫＡＴ−ＴＵＮ・中丸雄一らがＭＣを務めるＡＢＣテレビ「まるどりぃ〜ココだけの話〜」が２２日に放送され、霊視芸人として知られるシークエンスはやともがゲスト出演した。はやともは過去に、明石家さんま、ダウンタウン、和田アキ子らビッグネームを霊視した経験を持つが、芸能界で最強オーラの持ち主を告白。まず名前を挙げたのは千鳥・大悟で、「とにかく印象深い。こんなに純粋に人に好かれてる人って、珍しいなと思い