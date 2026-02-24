ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まって2月24日で4年を迎えます。22日に撮影された首都キーウの最新映像では、週末にロシアによる大規模な攻撃があり、深刻な被害が続いていることがわかります。そして、これまでの死者数がロシア軍で最大32万5000人、ウクライナ軍で10万人から14万人に上るとされています。戦況について、4年間でウクライナ全土の12％をロシアが制圧していますが、ここ2年間は膠着（こうちゃく）状態が続い