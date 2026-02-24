3月26日(21:00〜)からLeminoで配信されるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』(毎週木曜21:00〜配信予定)の記者発表会が行われ、国民的プロデューサー代表を務めるディーン・フジオカが登壇した。ディーン・フジオカ○『PRODUCE 101 JAPAN新世界』の撮影に参加して感じたこと――就任のご挨拶をいただきたいと思います。『PRODUCE 101 JAPAN新世界』国民プロデューサー代表を務めさ