侍ジャパンが２４日に宮崎事前合宿最終日を迎え手締めを実施。井端弘和監督（５０）は激動の２週間を総括した。「山あり谷あり」の合宿となった。合宿開始前後の期間で平良（西武）、石井（阪神）がともに負傷により出場を辞退すると、合宿期間中には守護神候補の１人でもあった松井（パドレス）も同じく負傷で辞退。中継ぎ投手の事態が相次ぎ波乱の幕開けとなった井端ジャパンだったが、肩を並べた選手たちは順調な調整に成功し