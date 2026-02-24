愛知県の豊川用水では、水がめの宇連ダムの貯水率が1.7％となっていて、水不足が深刻な状況です。農家だけでなく教育現場にも影響が出ています。 ■田植えへの心配が尽きず…豊橋市の農家は 豊川水系の水不足の影響は、様々な所で起きています。愛知県豊橋市の米と麦の農家の日比秀治さんに話を聞きました。日比さん：「冬場にいつも“あぜ塗り”という作業をするんですけども、田んぼに水分が少ないので、あぜがきれ