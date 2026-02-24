礼賛がミニアルバム『キラーパス』を発表した。昨年11月に日本武道館でのワンマンライブを成功させ、新作は川谷絵音がSony Music Labels内に設立した新レーベル・Daphnis records（ダフニスレコーズ）からのリリース。恋愛のトキメキを肯定する「ホレタハレタ」、サーヤが現在のリアルな心境を綴った「果てない」を含む6曲は、後ろ向きな冷笑ムードにノーを突きつけ、自分の信じる道を邁進するすべての人に最高のキラーパスを通す