岡山市出身／木村葵来 選手 ミラノ・コルティナオリンピックでメダルを獲得した岡山県出身の木村葵来選手と吉田唄菜選手が24日、東京都内で他のメダリストと共に会見に臨みました。 （岡山市出身／木村葵来 選手）「いまだにオリンピックに出て金メダルを取ったという自覚があまり持てていないという状況ではありますが、皆さんの応援だったりコーチやトレーナーさんのサポートのおかげで今の自分