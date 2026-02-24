「几帳面で教育熱心な母でした」─。アシックス会長CEOの廣田康人氏は、母・月子さんのことをこう振り返る。子どもの頃、優秀だった月子さんだったが、兄弟が多かったこともあり、上の学校に進むことができなかった。その分、廣田氏や弟に期待をかけ、上の学校に進んで勉強してくれることを願った。また、月子さんは廣田さんの決めたことには絶対の信頼を寄せ、就職や結婚など、反対されたり意見されることはなかった。廣田氏の母