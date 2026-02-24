ストレスで自律神経が乱れると血流が悪くなる アドレナリンによって白血球がベトベトに！ ストレスがあるかどうかは血液にも表れます。血液検査で調べれば、ストレスの度合いがある程度推測できるのです。そのからくりには自律神経の働きが関係しています。 自律神経とは、呼吸や体温、血圧、心拍など、私たちが無意識に行っている生命維持活動を司る神経です。2種類あって、緊張したり興奮したりすると働くのが「交感神経