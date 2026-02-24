ベルサイユ賞受賞セレモニーあなぶきアリーナ香川 あなぶきアリーナ香川は24日、開館1周年を迎えました。国際的な建築賞「ベルサイユ賞」を受賞したことを記念してセレモニーが行われました。 香川県の池田知事ら関係者が出席し、「ベルサイユ賞」の記念プレートや受賞看板、受賞メダルなどがお披露目されました。 あなぶきアリーナ香川は2025年12月、優れた建築物をカテゴ