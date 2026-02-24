ドル円一時１５６．２８レベル、明日の日銀審議委員人事にも注目＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時156.28レベルと一段と円安が進行した。毎日新聞が「高市首相、追加利上げに難色示す日銀・植田総裁との会談で」と16日に実施された両者の会談内容を複数の関係者への取材をもとに報じたことが背景。 今後も一段と円安が進行するのか。市場ではあすの日銀審議委員人事の動きが注目されている。明日の正午過ぎに