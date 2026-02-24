Mode USB-C 完実電気は、Marshallブランドより、イヤフォン「Mode」のプラグにUSB-Cを採用した「Mode USB-C」を発売した。価格は8,990円。 「豊かな低音、クリアなボーカル、繊細なディテールまで再現する」というダイナミックドライバーを搭載。常にバランスの取れた臨場感あふれるサウンドを実現するとしている。 内蔵マイクの設計を改良し、よりクリアな音声と周囲のノイズを抑えた、安定した通