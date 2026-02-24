山形市切畑地区の木工職人が手掛けた伝統工芸品の臼と杵が24日、山形市内の小学校に寄贈されました。山形市立高瀬小学校に寄贈されたのは、ケヤキで作った直径およそ50センチ、重さ80キロにもなる臼1基と、子ども用と大人用の杵合わせて2本です。寄贈したのは、山形市切畑地区でおよそ60年にわたり臼や杵づくりに取り組む木工職人の鑓水憲一さん（75）。子どもたちに地元の伝統工芸品に触れてもらおうと、2009年から毎年山形市の小