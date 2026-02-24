2月24日は晴れ間も見られ、日差しのもとでは暖かさも感じられました。徳島市では早咲きで知られる、カンザクラが見頃を迎えています。柔らかな日差しを受けて、淡いピンクの花びらが静かにほころびます。一足早く春の訪れを告げるのは、徳島市富田浜の新町川公園に咲くカンザクラで、70年ほど前に植えられたものです。カンザクラは、ソメイヨシノに比べて開花時期が1か月ほど早く、花の色が濃いのが特徴です。徳島市公園緑地課によ