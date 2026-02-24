メンバーの兵役を経て、「完全体」での再始動までおよそ1か月。世界的人気グループ・BTSが来月、韓国・ソウルで復帰公演を開催します。ただ、大勢の人出が予想されていて「雑踏事故」への対策も進められています。圧倒的なパフォーマンスで世界の音楽チャートを席巻したBTS。世界中のファンを熱狂させてきましたが、2022年、メンバーの兵役によりグループ活動を一時休止しました。そして去年、全員が兵役を終え、ついに来月、待望