「梅の坊」として知られる藍住町の千光寺では、名物の臥竜梅が咲き始め、境内に甘い香りを漂わせています。藍住町の千光寺です。境内には、ピンクのしだれ梅や白梅、約20本が植えられ、ちょうど見ごろを迎えている花もあります。梅の名所であるこの寺は、別名「梅の坊」とも呼ばれ、境内では梅の甘い香りが漂っています。初代徳島藩主の蜂須賀至鎮がこよなく愛したのが、この「臥竜梅」。地を這うように枝を伸ばす龍のような姿から