マクドナルドが25日からビッグマックなどを値上げします。日本マクドナルドは、25日から全メニューの約6割で店頭価格を10〜50円値上げすると発表しました。「ビッグマック」の価格は480円から500円に、「マックフライポテト Mサイズ」は330円から350円に引き上げられます。原材料費やエネルギーコスト、人件費上昇の長期化を受けたものだということです。マクドナルドの値上げは約1年ぶりとなりますが、「ハンバーガー」や「てりや