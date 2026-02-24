食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。2026年2月23日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お買な商品をピックアップして紹介します。調味料、冷凍食品、お菓子、お惣菜まで3月3日の「ひな祭り」は、女の子の健やかな成長を願い、祝う日。「ヤマザキ 苺のショートケーキ」はメーカー希望小売価格から4.8割引の341円、「紀文 はんぺんあられ」は商談時使用売価から3割引の190円、「miz