【俺の目を見て跪け スクラッチ】 3月3日18時～販売予定 価格：1枚770円 モバイルメディアリサーチは、BLレーベル「caramelコミック」の作品「俺の目を見て跪け」が「DMMスクラッチ」にて展開予定であることを明らかにし、ラインナップを公開した。 「俺の目を見て跪け」はえんまく氏によるBL作品。「DMMスクラッチ」はDMM.comが展開する1枚から購入できるハ