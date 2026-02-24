県議会ではクマの大量出没による観光への悪影響や、他の県に比べて遅れをとっているインバウンド誘客について議論が交わされました。鈴木知事は、外国語版の観光情報サイトをAI 人工知能による検索に最適なものへと刷新し、誘客を拡大すると述べました。県議会の一般質問では鈴木知事が重点施策に掲げている「観光振興」について質疑が行われました。クマの大量出没を受けて発生した予約キャンセルなどの悪影響について、質問した