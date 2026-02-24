ミラノ・コルティナ冬季五輪で岡山県勢初の金メダルに輝いた岡山市出身の木村葵来選手と、銀メダルを獲得した倉敷市出身の吉田唄菜選手が帰国会見に臨みました。 【写真を見る】ミラノ・コルティナ五輪で活躍した郷土勢が帰国会見金メダルの木村葵来選手や銀メダルの吉田唄菜選手【岡山】 先ほど都内で行なわれた帰国会見に、胸元にメダルを輝かせながら登場しました。岡山市出身の木村葵来選手は自身初となる五輪の舞台で躍動