めぶきフィナンシャルグループが２４日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想の修正を発表した。最終利益予想を７５０億円から８１０億円（前期比３９．１％増）に引き上げた。あわせて期末配当予想を２円増額の１６円とした。年間配当予想は２８円（前期実績は１６円）となる。貸出金利息や有価証券利息配当金の増加による資金利益の改善などを踏まえた。なお、経常収益予想は開示していない。 出所：MINKABU PRES