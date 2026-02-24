香川県教育委員会は、きょう（24日）2026年度公立高校の一般選抜最終倍率を発表しました。一般選抜の出願者数は4,296人・競争率は1.02倍となっています（昨年度競争率1.08倍） 【画像でみる】2026年度香川県公立高校一般入試選抜 競争率一覧30校・73小学科 ▶各高校の競争率を画像一覧でみる ▶2月17日発表香川県公立高校一般入試選抜 競争率 高松、三木、津田、志度、石田、三本松、小豆島中央 高松工芸、