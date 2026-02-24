日銀が２４日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５６円１０～１１銭と前営業日比６１銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円８８～９２銭と前営業日比１円１６銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７７９～８０ドルと同０．００２８ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS