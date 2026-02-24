（台北中央社）福岡ソフトバンクホークスの王貞治球団会長が23日、台湾を訪問した。中華民国野球協会の辜仲諒（こちゅうりょう）理事長の招きに応じたもので、台北ドームで開催される「日台野球国際交流試合」を観戦する他、来月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する台湾代表にもエールを送る。中華民国（台湾）のパスポートを持つ王さんは台湾野球界とのつながりが深く、台湾でプロ野球が始まった1990年には開