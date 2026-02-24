株式会社焦点工房は、SHOTENブランドのマウントアダプター「LM-CR M E」を2月20日（金）に発売した。希望小売価格は3万6,000円。 ライカMマウントレンズを、キヤノンRFマウントカメラに装着するためのアダプター。電子接点を搭載しており、Exif記録やフォーカスガイド機能に対応する。 繰り出し量4mmのヘリコイドを搭載。使用レンズの最短撮影距離を短縮できる。誤操作を防止する無限遠ロック機能も備え