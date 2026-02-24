【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「2026年はCIRRAをたくさん知ってもらう年にするのが、私たちの目標！」（HINATA） 注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。2月は10人組ガールズグループ・CIRRAのHINATAとMYU.S（シモミュウ）とKOHARUが担当MCとして登場。 2月24日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、3月18日にリ