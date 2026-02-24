【その他の画像・動画等を元記事で観る】 キタニタツヤが、TVアニメ『日本三國』のオープニングテーマを担当する。 ■オープニングテーマのタイトルは「火種」 シリーズ累計部数約70 万部を突破した松木いっかの『日本三國』を原作とする本アニメは、Amazon MGMスタジオが共同製作として参画し、4月5日21時からPrime Videoにて世界最速配信、4月6日2時からU-NEXTでの地上波先行配信に加え、同日2