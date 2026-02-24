リンクをコピーする

2月第3週（2月16日～2月20日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇2月17日 米国製造業株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）（ＵＳルネサンス（毎月・予想）） 運用会社：ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン 〇2月18日 モルガン・スタンレー新興国債券オポチュニティ・ファンド＜３ヵ月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 運用会社：三菱ＵＦＪア