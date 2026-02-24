24日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝155円94銭前後と、午後5時時点に比べ15銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円76銭前後と12銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース