日経平均株価 始値56764.14 高値57421.67 安値56732.93 大引け57321.09(前日比 +495.39 、 +0.87％ ) 売買高26億4475万株 (東証プライム概算) 売買代金8兆5807億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は反発、前日の米株安に追随せず買い戻し優勢に ２．トランプ米大統領の関税に関する発言のブレに