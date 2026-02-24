この記事をまとめると ■日本ではアメ車をストレッチしてリムジン化したレンタカーがある ■アメリカではダッジ・バイパーをリムジン化されている ■長さは7m以上で12人が乗れるぶっ飛び仕様となっている 本場アメリカにバケモノみたいなバイパーがあった！ 日本でもリンカーン タウンカーやハマーH2あたりの車種をストレッチリムジン化し、パーティ用などとしてレンタルしている企業はいくつかある。だがアメリカ人はよくも悪く