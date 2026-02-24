ロシアによるウクライナ侵攻から24日で4年を迎えました。アメリカが仲介する和平交渉も行き詰まるなか、犠牲者は増え続けています。ウクライナの首都キーウから中継です。キーウ中心部です。街中を歩いていると、至る所で目にするのが、発電機です。現在、この一帯が停電していまして、今も発電機のモーター音があたりに鳴り響いています。ウクライナでは今、エネルギー施設への攻撃による電力不足が深刻化していて、長い時には7、