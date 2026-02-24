中国商務省は24日「日本の軍事力強化に関与している」として、日本の20の企業や団体に対し、レアアースなど軍事的な用途にも使える軍民両用品（デュアルユース）の輸出を禁止すると発表しました。これについて佐藤官房副長官は24日午後の記者会見で、中国による軍民両用品の対日輸出禁止について「決して許容できず極めて遺憾だ」として日本政府として撤回を求めたことを明らかにしました。佐藤官房副長官はまた、「我が国のみをタ