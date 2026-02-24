ミラノ・コルティナオリンピックを戦い終えたスピードスケートの郄木美帆選手が、大会を振り返り胸の内を語りました。郄木選手は今大会、女子1000メートルと、女子500メートル、女子団体パシュートでいずれも銅メダルを獲得。自身の五輪メダル獲得数を二桁10個に到達させる活躍をみせました。その今大会を振り返り感じる言葉を「フリップに書くなら？」と問われた郄木選手。はじめ「難しいですね」としばらく考