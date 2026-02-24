季節が一歩進んで、今週は菜種梅雨の時期に入りました。前線が停滞しやすく、数日おきに雨が降りそうです。雨不足の太平洋側では、ようやく恵みの雨になるでしょう。あす（水）は、南の海上に前線が停滞し、前線上を低気圧が進む見込みです。このため、東北から沖縄にかけての広い範囲でまとまった雨になるでしょう。西日本では、こんやから雨が降り出し、あすの午前中を中心に雨になりそうです。雨脚の強まる時間帯もあるでしょう