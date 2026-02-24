1972年、伝説の歌手オーディション番組『スター誕生！』（日本テレビ系）に出場し、決戦大会ではあの山口百恵さんとも競い合ったマッハ文朱（ふみあけ）さん。惜しくも歌手としてのスカウトはなかったものの、その類まれな身体能力を見込まれ、翌々年に15歳で女子プロレスラーとしてデビューを果たした。すると一躍、アイドルレスラーになり、「WWWA世界シングル王座（第17代）」を獲得するなど、実力派としてもその名を刻んだ