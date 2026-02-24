俳優の浜辺美波さん（25）が理想の家族像を2026年2月24日放送の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）で語った。浜辺さんは現在公開中の映画「ほどなく、お別れです」で目黒蓮さんとダブル主演をしている。この映画で共演している母親役の永作博美さん（55）と祖母役の夏木マリさん（73）とともに、3世代役がインタビュー出演した。「読書する時間って癒やされるじゃないですか」3世代共演にからんで「理想の家族像」を聞か