愛知県を中心に東海・関東エリアに全国68店舗を展開するステーキレストラン「ステーキのあさくま」がこのほど、大阪市初出店となる店舗「西梅田ハービスプラザ店」をオープンさせた。 【写真】秘話を明かす廣田陽一社長 ステーキやハンバーグ、45品目を並べるサラダバーが売りで“名古屋のソウルフード”と称されるステーキのあさくま。郊外のロードサイドを中