Aiロボティクス（247A、東証グロース）。2024年9月上場の新顔を会社四季報は、「化粧品や美容家電主軸のファブレス企業。独自のAI活用したマーケティングに強み」。「AI」が社名につく上場企業は、本邦初。昨今「AI活用記事・原稿」が幅を広げ始めロートルの身として「危機感」を感じ始めていただけに、「見過ごしならない」と覗いて見た。【こちらも】24期連続営業増益、イチネンHDのM&A駆使による事業の裾野拡充公開公募