◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）＝２月２４日、美浦トレセン２３年のＮＨＫマイルＣを稍重で制したシャンパンカラー（牡６歳、美浦・田中剛厩舎、父ドゥラメンテ）が、同レース以来となる２年９か月ぶり復活勝利目前だ。１週前追い切りは前走からコンビを組む岩田康誠騎手が騎乗。２４日の美浦でもダート調整にまたがり、熱心にコンタクトを取っている