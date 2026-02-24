山形県内公立高校の入学試験は、ことしから「前期」と「後期」の2回実施されることになり、一般入試にあたる「後期入試」の志願状況が24日発表されました。全日制の志願倍率は0.68倍となりました。県内公立高校の入試は、2026年から全ての高校で「前期」と「後期」の2回、受験機会を設ける形に変更されました。このうち“特色入試”という位置づけの前期入試は、各高校の方針に沿って面接や作文などが実施され、12日までに全日制と