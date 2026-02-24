2026年3月3日より、公式オンラインショップにて後付けHUD「LumieHUD（ルミエハッド）」新色「さくらピンク」が販売開始となります。予約は2026年2月20日10:00から3月2日23:59まで受け付けられ、予約購入者には送料無料とオリジナルエコバッグ特典を用意。春の車内コーデに合わせやすく、機能と色を同時に選べる新しい選択肢です！ 日本精機「LumieHUD（ルミエハッド）さくらピンク」 希望小売価格：22,000円（税込