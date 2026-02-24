アニメシリーズ第3期『終末のワルキューレIII』が、4月3日よりTOKYO MXほかでテレビ放送される（毎週金曜深0：30※初回は3話連続スペシャル放送）。あわせて、第4弾PV、キャラクターポスターが公開された。【画像】「世界に王は朕ただ一人」始皇帝たち闘士6人のキャラクターポスター第4弾PVは、これまでの闘士たちの熱戦の軌跡、そして第7、8、9回戦のバトルアクションや各闘士が放つ技名に注目。キャラクターポスターは