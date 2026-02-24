きょう24日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：16※関西ローカル）では、囲碁将棋・根建太一が最強格闘王を目指す「世界の格闘技相席」第2弾を届ける。【動画】千鳥「底しれんぞ！」うなる…地元も大歓迎するたくろうの『凱旋相席旅』今回は、インドネシア発祥の武術「シラット」を学ぶ。6世紀に生まれ、インドネシア独立戦争のゲリラ戦でも用いられた伝統武術。関節など相手の弱点を突いて運動能力を封じる「部位破壊」を