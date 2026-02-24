神奈川県警・第二交通機動隊が交通違反の不適切な取り締まりを行い警察官7人が書類送検された問題で、県警は24日、交通担当の幹部らを集めた臨時会議を開きました。今村剛本部長は会議の冒頭で、「今回の事案は県民の信頼を大きく損なうものだ」「二度と同種の事案を発生させることのないように再発防止策を徹底する必要がある」などと呼びかけ、問題の原因や今後の取り組みなどについて説明しました。