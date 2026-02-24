ロシアによるウクライナ侵攻から24日で4年を迎えました。アメリカが仲介する和平交渉も行き詰まるなか犠牲者は増え続けています。戦闘の最前線となっている東部ドネツク州では、ロシアが攻勢をかけるなか、ウクライナ側も抵抗を続けこう着状態が続いています。この4年間の戦いで双方に多大な犠牲がでていて、アメリカのシンクタンクはこれまでのウクライナ軍の死者数は10万から14万人、ロシア軍の死者数は、最大32万5000人に上ると