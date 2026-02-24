野外音楽フェス『JOIN ALIVE 2026』が、7月18日、19日の2日間にわたって北海道・いわみざわ公園で開催されることが決定。7月18日はBUMP OF CHICKEN、7月19日はサカナクションがそれぞれヘッドライナーを務めることが明らかになった。【写真】『FUJI ROCK FESTIVAL '26』第一弾アーティスト同フェスは今回で15回目の開催となる。チケットの最速先行となるマウントアライブ会員抽選受付が3月10日よりスタートする。■『JOIN ALIV