鹿島の鬼木達監督が24日、鹿嶋市内のクラブハウスで取材に応じた。28日は敵地・埼スタで浦和と対戦する。ホーム開幕戦となる相手の大声援を警戒し、「ホームの力をアドバンテージにしてやってくると思う。それを受けずに、自分たちのサッカーで土俵に乗せていきたい」と強調。負けられないライバル対決とあって「その雰囲気はクラブから感じる。僕はどことやっても負けたくないし、そういう雰囲気で勝ちきるのが好きなので、や