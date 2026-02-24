【ワシントン共同】米移民・税関捜査局（ICE）の元教官が23日、野党民主党が開いた公聴会で、ICEが新人職員の訓練プログラムを大幅に縮小したと証言した。トランプ政権は看板政策である不法移民対策を強化するためICE職員を増員。早期の現場派遣を優先し、訓練を軽視している可能性がある。ワシントン・ポスト紙が伝えた。これに対し、ICEを管轄する国土安全保障省は23日の声明で、新人訓練時間は従来と変わっていないと否定し